LIVE Formula E, E-Prix Diriyah 2022 in DIRETTA: De Vries al comando su Mortara (Di sabato 29 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.12 Da Costa in difficoltà! Il campione del mondo 2020 perde un’altra posizione. Wehrlein (Porsche) passa il portoghese che ora è attaccato da Vandoorne. 18.10 Da Costa perde l’ottavo posto, Dennis cerca la rimonta. Attendiamo di scoprire la gestione dell’Attack Mode che è accessibile da questo passaggio. 18.08 Mancano 43 minuti + 1 giro al termine della corsa. De Vries prova ad allungare, ma attenzione alla gestione dell’Attack Mode. Frinjs è terzo davanti a Di Grassi e Lotterer. 18.06 Ottimo spunto da parte di De Vries che resta leader su Mortara che difende il secondo posto da Frinjs. 19° posto per Giovinazzi dopo i primi metri davanti a Sette Camara, Cassidy e Bird. 18.05 Semaforo verde! Scatta la gara-2 dell’E-Prix di ... Leggi su oasport (Di sabato 29 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.12 Da Costa in difficoltà! Il campione del mondo 2020 perde un’altra posizione. Wehrlein (Porsche) passa il portoghese che ora è attaccato da Vandoorne. 18.10 Da Costa perde l’ottavo posto, Dennis cerca la rimonta. Attendiamo di scoprire la gestione dell’Attack Mode che è accessibile da questo passaggio. 18.08 Mancano 43 minuti + 1 giro al termine della corsa. Deprova ad allungare, ma attenzione alla gestione dell’Attack Mode. Frinjs è terzo davanti a Di Grassi e Lotterer. 18.06 Ottimo spunto da parte di Deche resta leader suche difende il secondo posto da Frinjs. 19° posto per Giovinazzi dopo i primi metri davanti a Sette Camara, Cassidy e Bird. 18.05 Semaforo verde! Scatta la gara-2 dell’E-di ...

