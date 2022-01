“Ho avuto una crisi…”: Elodie dice tutta la verità, lo ha ammesso per la prima volta (Di sabato 29 gennaio 2022) La cantante Elodie si è lasciata andare del tutto e per la prima volta ha raccontato una vicenda davvero dura. Ecco tutta la verità Elodie, tutta la verità sulla sua dura esperienza (Youtube)E’ oggi un’icona non solo della musica italiana, ma anche di tutta una cultura pop che in lei rivede un’icona: Elodie. La cantante, uscita da Amici di Maria de Filippi, arriva da una zona di Roma molto difficile e la sua vita non è stata per niente una passeggiata. La musica e il suo talento, però, l’hanno salvata e le han permesso di essere oggi un’icona di stile, sia per la sua incredibile voce che per la presenza scenica. Nelle ultime ore, Elodie ha parlato della sua relazione con Marracash: ecco la ... Leggi su specialmag (Di sabato 29 gennaio 2022) La cantantesi è lasciata andare del tutto e per laha raccontato una vicenda davvero dura. Eccolalasulla sua dura esperienza (Youtube)E’ oggi un’icona non solo della musica italiana, ma anche diuna cultura pop che in lei rivede un’icona:. La cantante, uscita da Amici di Maria de Filippi, arriva da una zona di Roma molto difficile e la sua vita non è stata per niente una passeggiata. La musica e il suo talento, però, l’hanno salvata e le han permesso di essere oggi un’icona di stile, sia per la sua incredibile voce che per la presenza scenica. Nelle ultime ore,ha parlato della sua relazione con Marracash: ecco la ...

Advertising

emenietti : a vederli è incredibile che il governo di mario draghi abbia avuto fino a oggi una maggioranza, probabilmente non s… - DiMarzio : Una piazza dove papà si è sentito a casa ogni giorno in cui ha allenato, così come in tutte le città nelle quali ha… - mante : Abbiamo avuto Draghi semplicemente perché lo ha imposto Mattarella a una politica di mediocri. Ora che a decidere è… - mumaclo : Il cielo è un contenitore colmo di sole, oggi. Pieno di fiducia, sembrerebbe. Come una torta uscita bene. Finisco d… - coppolap03 : RT @asiasinasce: Una delle emozioni più belle in uno dei televoti più difficili, calcolando che se Fulvio Abbate avesse avuto un fandom ci… -