Calciomercato Lazio, pressing di Tare per liberare Miranchuk (Di sabato 29 gennaio 2022) Sembra essere sempre Miranchuk l'obiettivo numero uno della Lazio. Tare al lavoro per vincere il muro dell'Atalanta Dato per certo ormai l'addio per Muriqi, volato al Maiorca, l'obiettivo numero della Lazio per rinforzare l'attacco sembra essere Miranchuk. Come rivelato da Gianlucadimarzio,com, il ds Tare sarebbe al lavoro e sTarebbe facendo di tutto per convincere l'Atalanta a dare il via libera per il russo. Insomma, l'obiettivo è quello di sbloccare in extremis l'operazione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

