Calciomercato Cagliari | il Levante piomba su Caceres

(Di sabato 29 gennaio 2022) . Il club spagnolo in pole per l’acquisto del difensore uruguagio Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, Martinsarebbe stato approcciato da un altro club. Ilè in trattativa con il difensore uruguaiano. La società spagnola, scrive Sky, sarebbe ora in pole per il difensore, superata la concorrenza di Sampdoria e Salernitana. L'articolo proviene da Calcio News 24.

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo: il Levante piomba su Caceres. Il club spagnolo in pole per l'acquisto del difensore uruguagio Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, Martin Caceres sarebbe stato ...... ed oltre alle vacanze ed alle migliori mete per trascorrerle, cosa c'è in estate? Il... Godìn all'Atlético Mineiro Lo sceriffo di Montevideo ex colchoneros , Inter etorna in ...Amadou Diawara ha accettato la realtà: in campionato è stato utilizzato appena 168 minuti, è praticamente fuori rosa e ha preso atto di essere caduto in fondo alle gerarchie ...A quarantotto ore dal gong della sessione invernale di calciomercato, la Lazio, complice l'indice di liquidità che ha bloccato le operazioni in entrata, non ha ancora acquistato ...