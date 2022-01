(Di sabato 29 gennaio 2022) E': l'ha annunciato di aver trovato un accordo con il Genoa per il trasferimento del calciatore Felipe SalvadorCorozo. L'attaccante ecuadoriano arriva in nerazzurro in ...

Advertising

Eurosport_IT : ?? UFFICIALE Dusan Vlahovic è un nuovo giocatore della Juventus ???? ?? I dettagli dell'accordo:… - PadovaCalcio : Il Calcio Padova comunica che il ruolo di responsabile dell'area tecnica e di direttore sportivo del Calcio Padova… - interclubpavia : Calcio: è ufficiale, Caicedo all'Inter - Fprime86 : RT @CorSport: ?? #Caicedo all'#Inter è ufficiale: è il primo ecuadoriano in nerazzurro ?? - Luxgraph : Caicedo è dell'Inter, è ufficiale. Ed è già nella storia del club -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio ufficiale

E': l'Inter ha annunciato di aver trovato un accordo con il Genoa per il trasferimento del calciatore Felipe Salvador Caicedo Corozo. L'attaccante ecuadoriano arriva in nerazzurro in prestito ...MILANO - "FC Internazionale Milano comunica di aver trovato un accordo con il Genoa per il trasferimento del calciatore Felipe Salvador Caicedo Corozo. L'attaccante ecuadoriano arriva in nerazzurro ...Nuovo acquisto per la Sampdoria di Marco Lanna che dopo l'acquisto di Sensi e Conti regala un nuovo innesto a Marco Giampaolo.Milano, 29 gen. - Felipe Caicedo è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter. Lo ha annunciato il club nerazzurro con una nota sul suo sito web. "FC Internazi ...