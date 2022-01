Una donna al Quirinale, ma la maggior parte dei voti va a Mattarella (Di sabato 29 gennaio 2022) Un venerdì politicamente surreale a Montecitorio con il centrodestra che espone la presidente del Senato Casellati nella quinta votazione e ottiene meno voti di quelli a disposizione della coalizione. Nella sesta invece il centrosinistra invita a votare scheda bianca e il presidente uscente prende più di 300 voti. Comunque due fumate nere per il Quirinale e in serata Salvini dice che sta lavorando per una candidatura al femminile Leggi su vanityfair (Di sabato 29 gennaio 2022) Un venerdì politicamente surreale a Montecitorio con il centrodestra che espone la presidente del Senato Casellati nella quinta votazione e ottiene menodi quelli a disposizione della coalizione. Nella sesta invece il centrosinistra invita a votare scheda bianca e il presidente uscente prende più di 300. Comunque due fumate nere per ile in serata Salvini dice che sta lavorando per una candidatura al femminile

lucasofri : La storia vera è che quando c’è stato da rischiare di andare a sbattere e subire un’umiliazione, lì hanno scelto una donna. - Antonio_Tajani : Oggi il centrodestra unito voterà per Elisabetta Casellati, Presidente del Senato e seconda carica dello Stato. Una… - AMorelliMilano : #Casellati. Strano che Repubblica, Corriere, Stampa, Huffpost e tutti i giornali progressisti non approfondiscano l… - salassiestan : RT @bagnotrash: ma davvero non avete notato l'aggressività di giucas? arrivando ad urlare in faccia ad una donna? #gfvip - palumail96 : @monicafatina @GrandeFratello Imbarazzante Giucas!!! Imbarazzante che nessuna donna dello studio sia intervenuta! R… -