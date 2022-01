Todis Salerno‘92 senza sosta | a Matierno arriva la Basilia Potenza

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Step by step. Dopo il ritorno in campo vittorioso nel recupero contro la Ferraro Group Ariano Irpino che ha cancellato il digiuno agonistico durato oltre un mese, laSalerno ’92 è con tutti e due i piedi nel tour de force di sette partite in un mese. La seconda è domani, sabato 29 gennaio, sempre tra le mura amiche del PalaSilvestri. A sfidare le granatine, sempre in vetta a punteggio pieno, sarà laper la settima giornata di ritorno del torneo di B femminile. Alessandro Meo di Angri e Stefano Pezzella di Arzano sono gli arbitri designati a dirigere l’incontro. All’andata le campane furono corsare 54-73. Coach Aldo Russo predica attenzione e lucidità contro le lucane (8 punti in nove partite) a cui il parquet manca proprio da quel 15 dicembre scorso contro la ...