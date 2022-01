Sassuolo, Scamacca dice no al Borussia Dortmund: vuole solo una squadra (Di venerdì 28 gennaio 2022) Gianluca Scamacca vuole solo l’Inter. No al Borussia Dortmund, strada spianata per Marotta con il Sassuolo per l’attaccante Aumentano le pretendenti per Scamacca del Sassuolo. La Juventus con Vlahovic si è tirata fuori, ma si è fatta avanti il Borussia Dortmund. L’offerta tedesca è di 45 milioni, ma Scamacca ha detto no. Il centravanti neroverde aspetta solo l’Inter, squadra che sta lavorando sotto traccia per portarlo a Milano per l’estate. A riferirlo la Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 28 gennaio 2022) Gianlucal’Inter. No al, strada spianata per Marotta con ilper l’attaccante Aumentano le pretendenti perdel. La Juventus con Vlahovic si è tirata fuori, ma si è fatta avanti il. L’offerta tedesca è di 45 milioni, maha detto no. Il centravanti neroverde aspettal’Inter,che sta lavorando sotto traccia per portarlo a Milano per l’estate. A riferirlo la Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

