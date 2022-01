Prima Tv: il film “Eiffel” su Sky e Now dal 14 febbraio (Di venerdì 28 gennaio 2022) Arriverà in Prima tv assoluta lunedì 14 febbraio, il giorno di San Valentino, alle 21.15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand, Eiffel, il film Sky Original diretto da Martin Bourboulon e scritto da Caroline Bongrand, che racconta la storia di Gustave Eiffel e di come nacque il progetto della torre che cambiò il profilo di Parigi per sempre. La storia di un amore perduto e proibito ricostruita e immaginata sulla base di centinaia di documenti dell’epoca. https://www.occhioche.it/wp-content/uploads/2022/01/TRL Eiffel OK .mp4 Nel cast Romain Duris è Gustave Eiffel, Emma Mackey è Adrianne Bourgès, la donna amata da Gustave e Pierre Deladonchamps interpreta il marito di Adrianne, Antoine De Restac. Terminata la collaborazione per la costruzione ... Leggi su influencertoday (Di venerdì 28 gennaio 2022) Arriverà intv assoluta lunedì 14, il giorno di San Valentino, alle 21.15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand,, ilSky Original diretto da Martin Bourboulon e scritto da Caroline Bongrand, che racconta la storia di Gustavee di come nacque il progetto della torre che cambiò il profilo di Parigi per sempre. La storia di un amore perduto e proibito ricostruita e immaginata sulla base di centinaia di documenti dell’epoca. https://www.occhioche.it/wp-content/uploads/2022/01/TRLOK .mp4 Nel cast Romain Duris è Gustave, Emma Mackey è Adrianne Bourgès, la donna amata da Gustave e Pierre Deladonchamps interpreta il marito di Adrianne, Antoine De Restac. Terminata la collaborazione per la costruzione ...

