Palmieri | curva verde | bene inizio sinergia con Ordine Agronomi

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Roma – L’Assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale e l’dei Dottorie Forestali (Odaf) di Roma e Provincia si sono incontrati per gettare le basi di una collaborazione strategica su temi quali ilurbano e la formazione. “E l’avvio di una partnership importante per l’amministrazione e per la città di Roma” dichiara Giammarco, presidente della Commissione capitolina Ambiente. “L’amministrazione deve contare sulle risorse di professionalità e competenza dell’il quale, a sua volta, potrà portare le proprie proposte sulle tematiche ambientali nei contesti preposti a realizzarle” prosegue. “Potrà aiutarci a contrastare questioni annose come la lotta a patologie che minacciano la nostra flora, a partite dalla toumeyella parvicornis che ...

Ultime Notizie dalla rete : Palmieri curva

RomaDailyNews

Dopo il 'Bella Ciao' di Hysaj, per laun altro oltraggio: 'Verrà fischiato sin quando non ... Emersonè il sogno, in estate Sarri lo aveva bloccato, ma adesso è al Lione in prestito. L'...ARBITRO: Sergiodi Conegliano. ASSISTENTI: Daniele Sbardella di Belluno e Dario Giaretta ...di mano tra Gaburro e Della Rocca prima del calcio d'inizio L'undici di partenza del Rimini La...Gela. In secondo grado, l’istruttoria era stata riaperta, anche per sentire uno degli ex vertici di Cosa nostra locale, Rosario Trubia. I giudici della Corte ...