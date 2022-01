“Ok ai fondi alle case editrici siciliane” Ma dopo quasi due anni i soldi non sono arrivati Dopo la protesta la Regione sollecita i tecnici

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 28 gennaio 2022) A Ottavio Navarra, editore siciliano, viene il mal di testa a ricordare tutta la vicenda che tiene bloccati allaSiciliana 1,5 milioni di euro destinati agli editori siciliani indipendenti per la crisi dovuta all’emergenza sanitaria. “Quando è scoppiata la pandemia abbiamo accusato il colpo perché non abbiamo potuto organizzare più manifestazioni e presentazioni per vendere i nostri libri – racconta Navarra, che con la sua Navarra Editore pubblica numerosi libri dedicati a Peppino Impastato e alla madre Felicia – quindi abbiamo chiesto alladi inserire una norma per dedicare un sostegno alla editoria siciliana che era stata dimenticata. Sembrava tutto fatto ma non avevamo fatto i conti con la burocrazia”. Gli editori chiedevano infatti non un semplice ristoro ma la vendita di libri per tutte le biblioteche, un ...