Mutuo in criptovalute | da oggi possibile richiederlo per acquistare una casa negli USA

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Milo, una startup fintech con sede a Miami, ha introdotto il primoin. Mediante l’offerta della banca, infatti, gli investitori digitali hanno la possibilità diimmobiliStati Uniti utilizzando le loro. L’offerta di Milo, una banca digitale, funziona come un vero e propriotradizionale, erogando prestiti ipotecari con durata pari a 30 anni, accessibili ai clienti che potrebbero usare dei collaterali con Bitcoin. Peraltro, l’offerta non è aperta solo agli americani: chiunque potrebbe infatti rivolgersi a Milo per acquisire beni immobiliStati Uniti dall’estero. Stando a quanto riporta la stampa specializzata, alcuni clienti hanno ricevuto sovvenzioni per prestiti da Milo come parte di una fase iniziale di ...

... potrebbero per esempio usarle come garanzia per un. Nell annunciare il piano di acquisizione di Gsx, Valereum ha citato tra leche riceveranno l approvazione per le contrattazioni ...La fintech Milo Milo sta lavorando a questoinnovativo fin dall'anno scorso, e prevede che ...per quanto riguarda il modo con cui i cittadini guadagnano e investono le loro. Dice: ...L'obiettivo è attirare nel territorio i possessori di grandi somme di criptomonete, con la promessa di sgravarli dalle tasse ...Sono stati lanciati i primi mutui degli USA per l’acquisto di case garantiti in criptovalute. Li ha lanciati Milo, una società fintech che sta costruendo da zero uno stack tecnologico proprietario. L’ ...