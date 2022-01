«Lei ci ha messo troppo per reagire all’abuso: 20 secondi»: così i giudici assolvono il sindacalista accusato di molestie (Di venerdì 28 gennaio 2022) Dopo la sentenza del tribunale di Busto Arsizio Barbara D’Astolto, 45 anni, assistente di volo con due figlie, si chiede se esista ancora il diritto di avere paura. Nel 2018 ha denunciato un sindacalista della Fit Cisl, Raffaele Meola, per averle messo le mani addosso durante un incontro di lavoro negli uffici del sindacato dell’aeroporto di Malpensa. Oggi i giudici, pur riconoscendo la «credibilità del racconto della donna», hanno deciso per l’assoluzione dell’imputato per «insussistenza del fatto». Il collegio giudicante, composto da tre donne, ha fatto riferimento al comportamento di Barbara D’Astolto: non avrebbe reagito tempestivamente ai palpeggiamenti, aspettando almeno venti secondi per fermare l’azione di Meola. Per questa ragione si è proceduto alla completa assoluzione del ... Leggi su open.online (Di venerdì 28 gennaio 2022) Dopo la sentenza del tribunale di Busto Arsizio Barbara D’Astolto, 45 anni, assistente di volo con due figlie, si chiede se esista ancora il diritto di avere paura. Nel 2018 ha denunciato undella Fit Cisl, Raffaele Meola, per averlele mani addosso durante un incontro di lavoro negli uffici del sindacato dell’aeroporto di Malpensa. Oggi i, pur riconoscendo la «credibilità del racconto della donna», hanno deciso per l’assoluzione dell’imputato per «insussistenza del fatto». Il collegio giudicante, composto da tre donne, ha fatto riferimento al comportamento di Barbara D’Astolto: non avrebbe reagito tempestivamente ai palpeggiamenti, aspettando almeno ventiper fermare l’azione di Meola. Per questa ragione si è proceduto alla completa assoluzione del ...

