LDA dovrà farlo per la prima volta: “è vergognoso” (Di venerdì 28 gennaio 2022) LDA ha conquistato il pubblico di Amici ed ha già raggiunto il traguardo del disco di platino. L’alunno ha avuto un percorso un po’ travagliato nel talent ma era da un po’ di tempo che sembrava andare tutto liscio per il rapper. Finché non è arrivata una comunicazione che ha messo in difficoltà il giovane D’Alessio. Cosa è successo? LDA ha fatto il suo il suo ingresso ad Amici 21 con addosso il peso del suo cognome che secondo il ragazzo avrebbe potuto penalizzarlo e darlo per raccomandato dato che il padre è Gigi D’Alessio. LDA-AltranotiziaLa paura di Luca era che il suo talento non venisse riconosciuto e lui invece ha affermato di essere andato al talent come qualsiasi altro ragazzo e senza aver avuto sconti di alcun tipo. Il cantante però non ha convinto proprio tutti ed ha avuto fin da subito una maestra che non è mai stata convinta al 100% dal suo stile ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 28 gennaio 2022) LDA ha conquistato il pubblico di Amici ed ha già raggiunto il traguardo del disco di platino. L’alunno ha avuto un percorso un po’ travagliato nel talent ma era da un po’ di tempo che sembrava andare tutto liscio per il rapper. Finché non è arrivata una comunicazione che ha messo in difficoltà il giovane D’Alessio. Cosa è successo? LDA ha fatto il suo il suo ingresso ad Amici 21 con addosso il peso del suo cognome che secondo il ragazzo avrebbe potuto penalizzarlo e darlo per raccomandato dato che il padre è Gigi D’Alessio. LDA-AltranotiziaLa paura di Luca era che il suo talento non venisse riconosciuto e lui invece ha affermato di essere andato al talent come qualsiasi altro ragazzo e senza aver avuto sconti di alcun tipo. Il cantante però non ha convinto proprio tutti ed ha avuto fin da subito una maestra che non è mai stata convinta al 100% dal suo stile ...

Ultime Notizie dalla rete : LDA dovrà Amici, scena surreale tra Zerbi e Pettinelli con Crytical: cosa non torna A dire il vero non c'è alcuna differenza tra esercitazione e compito : LDA dovrà cantare in puntata la canzone degli U2. L'allievo non ha battuto ciglio, non ha nascosto la preoccupazione per l'...

LDA felice per la nascita del fratello Francesco/ Messaggio per papà Gigi D'Alessio Dopo averlo sicuramente visto in videochiamata, LDA dovrà aspettare per raggiungere la famiglia e conoscere finalmente il quinto figlio di papà Gigi.

