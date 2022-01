Giuliano Ferrara ha avuto un infarto: ricoverato in gravissime condizioni (Di venerdì 28 gennaio 2022) Giuliano Ferrara, 70 anni, si trovava nella sua casa in Toscana quando ha avuto un malore ed è stato ricoverato nel reparto di rianimazione cardiologica. Giuliano Ferrara è stato ricoverato in rianimazione a Grosseto, presso l'ospedale Misericordia, dopo aver avuto un infarto: il giornalista e fondatore del quotidiano Il Foglio, personaggio televisivo e anche ministro in uno dei governi Berlusconi, è stato ricoverato durante la notte di giovedì 27 gennaio. Ferrara possiede una casa e un'azienda agricola a Scansano, in Maremma, dove passa gran parte del suo tempo da quando è scoppiata la pandemia di Covid. Dopo il malore è stato trasportato d'urgenza in ospedale dove è stato sedato prima di ricevere le ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 28 gennaio 2022), 70 anni, si trovava nella sua casa in Toscana quando haun malore ed è statonel reparto di rianimazione cardiologica.è statoin rianimazione a Grosseto, presso l'ospedale Misericordia, dopo averun: il giornalista e fondatore del quotidiano Il Foglio, personaggio televisivo e anche ministro in uno dei governi Berlusconi, è statodurante la notte di giovedì 27 gennaio.possiede una casa e un'azienda agricola a Scansano, in Maremma, dove passa gran parte del suo tempo da quando è scoppiata la pandemia di Covid. Dopo il malore è stato trasportato d'urgenza in ospedale dove è stato sedato prima di ricevere le ...

