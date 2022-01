Genoa | Blessin accontentato | ufficiale il top player tedesco Cosa fare al Fantacalcio

Leggi su goalnews

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Goal News Nadiem Amiri è in volo per Genova: il fortissimo attaccante del Bayer Leverkusen ha postato una foto che lo vede a bordo del volo charter che lo porterà in serata nel capoluogo ligure. Domani mattina giornata importante: visite mediche e firma sul contratto. Non ci sono più dubbi sull'arrivo in rossoblù dell'attaccante afgano ma con passaportoalla corte di, che lo aspetta a braccia aperte. E' lui il topin attacco cheaveva chiesto e che può essere acquistato da una società che lotta per non retrocedere. Per ilè caldamente consigliato... andarci con cautela. Non è ancora chiaro se verrà listato come centrocampista o attaccante: nel primo caso il consiglio è di scommetterci, visto che nella seconda parte della stagione il...