Formula E - Diriyah E-Prix | doppietta Mercedes | vince De Vries

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Il Mondiale diE è entrato nel vivo con il primo dei due appuntamenti delE-, in Arabia Saudita. LaEQE Team ha inaugurato alla grande questa Season 8 del campionato full electric, conquistando unaschiacciante. Il campione del mondo in carica, l'olandese Nyck Deè riuscito a mettere le mani sulla vittoria, beffando il suo compagno di squadra, Stoffel Vandoorne. Sul podio il team Andretti, grazie alla guida aggressiva di Jake Dennis. Imprendibili. Fin dalle qualifiche è stato chiaro che il team, sul tracciato di, avesse qualcosa in più rispetto a tutti gli altri. Così, Stoffel Vandoorne è riuscito a conquistare la pole position davanti al veloce e costante Dennis. ...

Formula E News - 2022 FIA Formula E Diriyah E-Prix (1) - Race Results - FormulaPassion : #FormulaE | La graduatoria iridata dopo il primo appuntamento della stagione - Formula E | Diriyah EPrix 2022: Doppietta Mercedes, De Vries vince Gara 1 su Vandoorne! - Formula E: a Ad Diriyah è doppietta Mercedes in Gara1 con De Vries e Vandoorne

Il primo attack mode di giornata , attivato dai primi quattro della classifica a 36 minuti dalla conclusione, non ha cambiato la classifica generale. Vandoorne ha gestito il primato su De Vries, ...... alla sua ultima stagione inE, sono stati i grandi protagonisti delle prime qualifiche disputate con il nuovo sistema ad eliminazione diretta sul tracciato cittadino saudita di. La ...Vittoria schiacciante della Stella, con il campione del mondo in carica sul gradino più alto del podio, davanti al compagno Vandoorne. Terzo Dennis con la Andretti.La vittoria nel primo ePrix della stagione di Formula E non è mai stata in discussione. Più vivace la battaglia per il podio, Dennis ha la meglio e precede Bird e Di Grassi. Giovinazzi vede la bandier ...