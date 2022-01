Doc 2 – Nelle tue mani slitta per Sanremo: il 10 Febbraio la prossima puntata (Di venerdì 28 gennaio 2022) Continua il successo di Doc 2 che nella puntata di ieri sera 28 Gennaio ha raggiunto il 28,5% di share con 6.427.000 spettatori, triplicando così gli ascolti di Canale 5 (8,7% di share). Ma prima di vedere come si evolveranno le vicende del Policlinico Ambrosiano di Milano, bisognerà aspettare dopo Sanremo 2022. Infatti l’appuntamento del giovedì sera salterà per far spazio al Festival, ma il favoloso doc Fanti lo rivedremo sul Palco dell’Ariston. Luca Argentero arriverà a Sanremo mercoledì sera, dove sarà l‘ospite d’onore e potrà raccontare a tutto il pubblico sanremese la meravigliosa avventura televisiva che sta vivendo con il medical dramma. Quando rivedremo Doc 2 – Nelle tue mani e cosa succederà nella prossima puntata? Le nuove puntate di Doc 2 – ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 28 gennaio 2022) Continua il successo di Doc 2 che nelladi ieri sera 28 Gennaio ha raggiunto il 28,5% di share con 6.427.000 spettatori, triplicando così gli ascolti di Canale 5 (8,7% di share). Ma prima di vedere come si evolveranno le vicende del Policlinico Ambrosiano di Milano, bisognerà aspettare dopo2022. Infatti l’appuntamento del giovedì sera salterà per far spazio al Festival, ma il favoloso doc Fanti lo rivedremo sul Palco dell’Ariston. Luca Argentero arriverà amercoledì sera, dove sarà l‘ospite d’onore e potrà raccontare a tutto il pubblico sanremese la meravigliosa avventura televisiva che sta vivendo con il medical dramma. Quando rivedremo Doc 2 –tuee cosa succederà nella? Le nuove puntate di Doc 2 – ...

