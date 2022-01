Calciomercato | Cagliari Ufficiale l' arrivo di Baselli dal Torino

Advertising

DiMarzio : #Diawara apre all'addio all'@OfficialASRoma, in Italia piace a Cagliari e Samp. La situazione?? - SkySport : Cagliari, Giulini: 'Nandez via? La vedo difficile, non abbiamo ricevuto offerte' #SkySport #SkyCalciomercato… - DiMarzio : #Calciomercato, @CagliariCalcio | Ufficiale l'arrivo di #Baselli dal @TorinoFC_1906: c'è l'annuncio - junews24com : Nandez Juve, avanti tutta: Cherubini pronto a chiudere, ma c'è un ostacolo - - infoitsport : UFFICIALE - Calciomercato Cagliari, preso Baselli dal Torino -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Cagliari

Corriere dello Sport

Per Santander il Benevento ha offerto Lapadula , il Bologna si iscrive alla corsa al prestito dell'attaccante brasiliano Kajo Jorge (Juventus), accostato pure a, Lazio, Salernitana e ...Il centrocampista, dopo 7 anni in granata, in rossoblù a titolo definitivo- Ilha ufficializzato l'ingaggio a titolo definitivo dal Torino del centrocampista Daniele Baselli. Cresciuto nelle giovanili dell'Atalanta, ha debuttato in B nel Cittadella per poi tornare nel ...Il Cagliari ha ufficializzato poco fa l'acquisto del centrocampista Daniele Baselli, in arrivo a titolo definitivo dal Torino ...La Squadra Tifoserie della D.I.G.O.S ha denunciato altri tre appartenenti del gruppo ultrà “Sconvolts 1987”, per aver violato il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, ...