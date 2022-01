Anpi, il presidente Pagliarulo al 12enne aggredito perché ebreo: “Studia, guarda avanti e impara a combattere ignoranza, pregiudizio e odio” (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il presidente dell’Associazione partigiani, Gianfranco Pagliarulo, ha inviato un videomessaggio al bambino di Campiglia Marittima, nel Livornese, vittima di un’aggressione antisemita. “So che ti è successa una cosa brutta, che ti ha ferito” – esordisce il presidente dell’Anpi, che poi dà un suggerimento al 12enne. “guarda avanti e Studia, che è la cosa più importante di tutti. impara a combattere ignoranza, pregiudizio e odio. Sii orgoglioso di quello che sei, delle convinzioni e delle tradizioni tue, della tua famiglia e della tua comunità. Sappi che non sei solo, che tante persone civili ti sono vicine e ti vogliono bene”. E poi conclude: “So che vedrai questo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) Ildell’Associazione partigiani, Gianfranco, ha inviato un videomessaggio al bambino di Campiglia Marittima, nel Livornese, vittima di un’aggressione antisemita. “So che ti è successa una cosa brutta, che ti ha ferito” – esordisce ildell’, che poi dà un suggerimento al. “, che è la cosa più importante di tutti.. Sii orgoglioso di quello che sei, delle convinzioni e delle tradizioni tue, della tua famiglia e della tua comunità. Sappi che non sei solo, che tante persone civili ti sono vicine e ti vogliono bene”. E poi conclude: “So che vedrai questo ...

