Roma, gli rubano il cellulare e lo minacciano con un coltello: ‘Dacci i soldi e te lo ridiamo’ (Di giovedì 27 gennaio 2022) Aveva perso il suo smartphone, ma era stato avvicinato da un gruppo di uomini che volevano restituirglielo: l’atto si è però rivelato una trappola, e il branco ha rapinato la vittima, un turista straniero, che si è visto minacciato con un coltello. Il fatto è avvenuto durante la notte del 16 gennaio 2022 in zona Termini, a Roma. All’uomo sono stati portati via 120 euro in contanti e un orologio. Dopo lo shoccante avvenimento la vittima ha chiamato le forza dell’ordine che hanno rintracciato uno degli aggressori poco distante, arrestandolo. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 27 gennaio 2022) Aveva perso il suo smartphone, ma era stato avvicinato da un gruppo di uomini che volevano restituirglielo: l’atto si è però rivelato una trappola, e il branco ha rapinato la vittima, un turista straniero, che si è visto minacciato con un. Il fatto è avvenuto durante la notte del 16 gennaio 2022 in zona Termini, a. All’uomo sono stati portati via 120 euro in contanti e un orologio. Dopo lo shoccante avvenimento la vittima ha chiamato le forza dell’ordine che hanno rintracciato uno degli aggressori poco distante, arrestandolo. su Il Corriere della Città.

