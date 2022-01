Quirinale, il centrodestra si astiene ma è spaccato. FdI vorrebbe votare Cassese (o la Belloni) (Di giovedì 27 gennaio 2022) Roma, 27 gen – Alla quarta votazione per il Quirinale il centrodestra si astiene ma è spaccato perché FdI vorrebbe votare, magari Sabino Cassese (o Elisabetta Belloni), per iniziare a contare i voti fuori dallo schieramento. Mentre Pd-M5S-LeU continuano con la scheda bianca (idem Iv), Lega-FdI-FI optano per l’astensione, perché non c’è ancora un accordo sul nome da votare. Ma nel centrodestra si registrano i mal di pancia del partito della Meloni, che già ieri ha optato per un candidato di bandiera, votando Guido Crosetto. Quirinale, il centrodestra si astiene ma è spaccato La tensione che c’è nel centrodestra emerge anche in ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 27 gennaio 2022) Roma, 27 gen – Alla quarta votazione per ililsima èperché FdI, magari Sabino(o Elisabetta), per iniziare a contare i voti fuori dallo schieramento. Mentre Pd-M5S-LeU continuano con la scheda bianca (idem Iv), Lega-FdI-FI optano per l’astensione, perché non c’è ancora un accordo sul nome da. Ma nelsi registrano i mal di pancia del partito della Meloni, che già ieri ha optato per un candidato di bandiera, votando Guido Crosetto., ilsima èLa tensione che c’è nelemerge anche in ...

Advertising

VittorioSgarbi : #quirinale La storia repubblicana è piena di presidenti con una chiara identità politica ed eletti con pochi voti d… - lorepregliasco : La tentazione di forzare su Casellati è forte, per Salvini. Potrebbe spaccare il centrosinistra (e il 5 Stelle) e r… - NicolaPorro : ?? Il vero nome del centrodestra per il Quirinale, la grave assenza di Di Maio al vertice Ue sull’Ucraina e il silen… - lasiciliait : Quirinale, quarta votazione: il centrodestra si astiene, il centrosinistra vota scheda bianca… - GiampaoloScopa : Al via la quarta votazione. Scheda bianca per M5s, Pd, Leu e Iv. Il centrodestra ha invece deciso di astenersi dal… -