Quirinale | a vuoto anche il quarto scrutinio | Mattarella sale fino a 166 voti | 56 preferenze per Di Matteo

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Nulla di fattoaltentativo a Montecitorio nella votazione del Parlamento in seduta comune per l’elezione del presidente della Repubblica.il capo dello Stato Sergio, con 41in più rispetto al terzo, toccando quota 166. Cinquantasei leper il pm Nino Di, votato dal gruppo degli ex 5 Stelle de “L’Alternativa c’è”, al posto dell’ex magistrato Paolo Maddalena, indicato nelle prime tre votazioni. La maggioranza richiesta per l’elezione del presidente della Repubblica si è abbassata a 505, ma, senza accordo tra i partiti, con la ripetizione del rito delle schede bida parte del centrosinistra e la decisione di astenersi del ...

... e ora ragiona su Casini Al terzo giorno di voto per il, in tv ci si aggrappa al solito ... Dopo i tre tentativi adegli scorsi giorni, anche quest'oggi gli indizi fanno propendere per un'......al momento è avere anche per oggi un quarto 'giro a' con Pd, LeU e forse ancora Lega - FI in 'scheda bianca' in attesa di capire come finiranno le trattative di giornata. ELEZIONI: ...Gli astenuti sono stati 441 (il centrodestra aveva preannunciato la propria astensione) mentre le schede bianche sono scese a 261 ...Roma, 27 gen. (Adnkronos) – “Il quarto scrutinio ci dice due cose. La prima è che #Mattarella continua ad avere un apprezzamento fortissimo e un’autorevolezza indiscutibile. La seconda è che il centro ...