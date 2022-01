Nazionale, Tavecchio sulle convocazioni: “A Joao Pedro avrei preferito Pinamonti” (Di giovedì 27 gennaio 2022) La Nazionale si sta preparando in vista dei Playoff per la qualificazione ai Mondiali del Qatar 2022 di calcio maschile. Carlo Tavecchio, ex presidente della FIGC, ha commentato ai microfoni di 1 Station Radio le tante convocazioni di calciatori naturalizzati nell’Italia di Roberto Mancini. “Il problema non sono gli oriundi, bensì la qualità dei calciatori. Joao Pedro è bravo, ma avrei preferito Pinamonti” ha spiegato Tavecchio riferendosi ad Andrea Pinamonti, attaccante dell’Empoli in prestito dall’Inter. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 27 gennaio 2022) Lasi sta preparando in vista dei Playoff per la qualificazione ai Mondiali del Qatar 2022 di calcio maschile. Carlo, ex presidente della FIGC, ha commentato ai microfoni di 1 Station Radio le tantedi calciatori naturalizzati nell’Italia di Roberto Mancini. “Il problema non sono gli oriundi, bensì la qualità dei calciatori.è bravo, ma” ha spiegatoriferendosi ad Andrea, attaccante dell’Empoli in prestito dall’Inter. SportFace.

