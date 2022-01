Meggiorini in lacrime dopo Lecce-Vicenza: insulti alla mamma morta (Di giovedì 27 gennaio 2022) Episodio assai spiacevole accaduto ieri sera al termine del match di Serie B tra Lecce e Vicenza. dopo il fischio finale si è scatenata una vera e propria rissa tra le due squadre dove sono volate parole forti. In particolare c’è stato un battibecco tra il centrocampista del Lecce Zen Majer e l’attaccante del Vicenza Riccardo Meggiorini. I due sono stati protagonisti di un acceso faccia a faccia durante il quale Majer si sarebbe lasciato sfuggire qualche parola di troppo nei confronti della mamma dell’attaccante appena defunta. Meggiorini Vicenza LecceL’ex Chievo Verona poi è scoppiato a piangere, fortemente risentito dalle parole del centrocampista Leccese. Ecco le sue parole pochi ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 27 gennaio 2022) Episodio assai spiacevole accaduto ieri sera al termine del match di Serie B trail fischio finale si è scatenata una vera e propria rissa tra le due squadre dove sono volate parole forti. In particolare c’è stato un battibecco tra il centrocampista delZen Majer e l’attaccante delRiccardo. I due sono stati protagonisti di un acceso faccia a faccia durante il quale Majer si sarebbe lasciato sfuggire qualche parola di troppo nei confronti delladell’attaccante appena defunta.L’ex Chievo Verona poi è scoppiato a piangere, fortemente risentito dalle parole del centrocampistase. Ecco le sue parole pochi ...

