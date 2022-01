La Memoria viva dell’Europa (Di giovedì 27 gennaio 2022) Di cosa parliamo quando parliamo di antisemitismo in Europa? Prendiamo la Svezia. Gli episodi antisemiti hanno rappresentato il 27 per cento di tutti i crimini di odio religioso nel 2020 in Svezia, dove gli ebrei costituiscono lo 0,1 per cento della popolazione. Il Consiglio nazionale svedese per la prevenzione della criminalità pubblica ogni due anni un rapporto sui crimini ispirati dall’odio. Questi sono i nuovi risultati. Possono essere proiettati ovunque in tutta Europa. Parliamo di una minuscola comunità che, tuttavia, è oggetto di gran parte dei crimini di natura religiosa e ideologica. Giovedì si è celebrato il Giorno della Memoria ma bisognerebbe evitare che diventi retorica di pubblica e vuota pietà, una Memoria universale politicizzabile a fini antiebraici di cui sempre più consistenti gruppi militanti di minoranza si appropriano a fini ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 27 gennaio 2022) Di cosa parliamo quando parliamo di antisemitismo in Europa? Prendiamo la Svezia. Gli episodi antisemiti hanno rappresentato il 27 per cento di tutti i crimini di odio religioso nel 2020 in Svezia, dove gli ebrei costituiscono lo 0,1 per cento della popolazione. Il Consiglio nazionale svedese per la prevenzione della criminalità pubblica ogni due anni un rapporto sui crimini ispirati dall’odio. Questi sono i nuovi risultati. Possono essere proiettati ovunque in tutta Europa. Parliamo di una minuscola comunità che, tuttavia, è oggetto di gran parte dei crimini di natura religiosa e ideologica. Giovedì si è celebrato il Giorno dellama bisognerebbe evitare che diventi retorica di pubblica e vuota pietà, unauniversale politicizzabile a fini antiebraici di cui sempre più consistenti gruppi militanti di minoranza si appropriano a fini ...

Ultime Notizie dalla rete : Memoria viva Ricordare la Shoah non è routine ma un impegno per tenere viva la memoria sull'emblema di ogni atrocità Un ricordo dove il nome della docente gallaratese è stato pronunciato più volte per far sì che la memoria non ne cancelli la storia dolorosa, raccontata dalle figlie in un libro. Ester De Tomasi ha ...

Celebrato il Giorno della Memoria a Pescara Durante il dibattito coordinato da Federico Gentilini, Lisa Billig ha ripercorso le vicende familiari e il suo impegno di una vita a tenere viva la fiaccola della memoria, non mancando di ribadire l'...

Sette pietre d'inciampo a Fucecchio per tenere viva la memoria gonews Giorno della Memoria, Nardini: "Non facciamo vincere l'indifferenza" “Non facciamo vincere l’indifferenza. In Toscana non accettiamo discriminazioni e violenze e da qui mandiamo un grande abbraccio di solidarietà al bambino e alla famiglia del bambino che purtroppo alc ...

Giorno della Memoria, a Fucecchio i giovani insegnano a non dimenticare Passare il testimone della memoria storica alle giovani generazioni affinchè continuino a loro volta a tenere vivo il ricordo della nostra storia. Così il Comune di Fucecchio ha voluto ricordare l'orr ...

