Incidenti stradali: perde controllo auto, morto 82enne (Di giovedì 27 gennaio 2022) Un uomo di 82 anni è morto stamane, poco dopo le 7, dopo aver perso il controllo dell'auto che stava guidando: la macchina, secondo una prima ricostruzione, è andata a finire contro alcune vetture ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 27 gennaio 2022) Un uomo di 82 anni èstamane, poco dopo le 7, dopo aver perso ildell'che stava guidando: la macchina, secondo una prima ricostruzione, è andata a finire contro alcune vetture ...

