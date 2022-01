Francia | violenze sessuali in aumento del 33% in 2021

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Leregistrate dalle forze dell'ordine francesi sono aumentate del 33% nel, in particolare, a causa dell'di denunce per fatti accaduti in passato: è quanto emerge da un ...

_DAGOSPIA_ : IN FRANCIA LE VIOLENZE SESSUALI REGISTRATE DALLE FORZE DELL'ORDINE SONO AUMENTATE DEL 33% NEL 2021..… - Collectif_Mimmo : RT @MeltingPotEU: #Francia - A #Calais, le crescenti violenze di Stato rendono impossibile ogni dialogo Il comunicato di alcune associazion… - serenobit : @luglio1972 @GiorgiaMeloni Io sono stato in francia e svizzera nei gg passati la tv di covid manco l ombra??????in ita… - CazierJP : RT @MeltingPotEU: #Francia - A #Calais, le crescenti violenze di Stato rendono impossibile ogni dialogo Il comunicato di alcune associazion… - faimofrontieres : RT @MeltingPotEU: #Francia - A #Calais, le crescenti violenze di Stato rendono impossibile ogni dialogo Il comunicato di alcune associazion… -

Ultime Notizie dalla rete : Francia violenze

Agenzia ANSA

Gli indicatori relativi allecotnro le persone sono cresciuti fortemente nel 2021 e ritrovano la tendenza in aumento che si andava profilando prima della crisi sanitaria: aumento del 14% per ...... nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ha accusato Israele die ha dichiarato di ... Germania, Regno Unito,, Italia e Unione europea viene perciò da loro considerato come un ...Le violenze sessuali registrate dalle forze dell'ordine francesi sono aumentate del 33% nel 2021, in particolare, a causa dell'aumento di denunce per fatti accaduti in passato: è quanto emerge da un b ...Quarant'anni dopo la depenalizzazione delle relazioni con persone dello stesso sesso, il parlamento vara una legge che reprime le pratiche che pretendono ...