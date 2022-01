Fiorentina, ecco il sostituto di Vlahovic: è appena sbarcato a Firenze! (Di giovedì 27 gennaio 2022) La Fiorentina sa di aver perso Dusan Vlahovic, il suo bomber capace di segnare oltre 30 gol nello scorso anno solare. Numeri da pazzi. Eppure è riuscita in fretta a sostituirlo. E il nome del nuovo attaccante è sotto la lente d’ingrandimento: Arthur Cabral, brasiliano, classe 1998, ormai ex Basilea. Già, ex Basilea: l’attaccante infatti è sbarcato pochissimi istanti fa in quel di Firenze ed è pronto a firmare il suo nuovo contratto! Fiorentina, atterrato il sostituto di Vlahovic: firmerà il suo nuovo contratto! Fiorentina, Cabral, Vlahovic Il calciatore è stato scelto come sostituto del bomber serbo classe 2000 Dusan Vlahovic. La sua qualità è stata la capacità e la facilità di riuscire a segnare una mole ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 27 gennaio 2022) Lasa di aver perso Dusan, il suo bomber capace di segnare oltre 30 gol nello scorso anno solare. Numeri da pazzi. Eppure è riuscita in fretta a sostituirlo. E il nome del nuovo attaccante è sotto la lente d’ingrandimento: Arthur Cabral, brasiliano, classe 1998, ormai ex Basilea. Già, ex Basilea: l’attaccante infatti èpochissimi istanti fa in quel di Firenze ed è pronto a firmare il suo nuovo contratto!, atterrato ildi: firmerà il suo nuovo contratto!, Cabral,Il calciatore è stato scelto comedel bomber serbo classe 2000 Dusan. La sua qualità è stata la capacità e la facilità di riuscire a segnare una mole ...

acffiorentina : ???PLAYER OF THE MONTH Ecco a voi il miglior giocatore del mese di Dicembre: ?? ?? ?? ?? @LTorreira34 ! ?? #ForzaViola… - GoalItalia : ?? AGGIORNAMENTO ?? #Vlahovic a un passo dalla Juve: intesa per 75 milioni con la Fiorentina ?? [?? @romeoagresti]… - Ftbnews24 : ???? #Calciomercato Fiorentina, ecco Cabral: è atterrato in città #Fiorentina #Vlahovic #VeronaFiorentina #Viola… - CrapanzanoRobin : RT @cmdotcom: #Fiorentina, ecco #Cabral: è arrivato in città, i dettagli - lloris1204 : RT @cmdotcom: #Fiorentina, ecco #Cabral: è arrivato in città, i dettagli -