Finalmente in Italia Huawei P50 Pro: più che uno smartphone, con un comparto fotografico evoluto (Di giovedì 27 gennaio 2022) Huawei torna in grande stile con il suo top di gamma assoluto per il 2022: P50 Pro, un dispositivo che va oltre, con un comparto fotografico da fare invidia alle macchine fotografiche. Huawei P50 Pro arriva in Italia – 27012022 www.computermagazine.itSono passati già sei mesi dal suo debutto nel mercato cinese, ed ora è Finalmente il turno dell’Europa, e quindi dell’Italia. Huawei P50 Pro è Finalmente qui, il dispositivo top di gamma dell’azienda che, negli ultimi anni, ha visto il suo volume di vendita diminuire drasticamente. Riuscirà questo flagship a far tornare in auge l’azienda cinese in Europa? Scopriamo insieme le caratteristiche tecniche: spoiler, è mostruoso. Da una parte il ban di Trump, che ha tagliato le ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 27 gennaio 2022)torna in grande stile con il suo top di gamma assoluto per il 2022: P50 Pro, un dispositivo che va oltre, con unda fare invidia alle macchine fotografiche.P50 Pro arriva in– 27012022 www.computermagazine.itSono passati già sei mesi dal suo debutto nel mercato cinese, ed ora èil turno dell’Europa, e quindi dell’P50 Pro èqui, il dispositivo top di gamma dell’azienda che, negli ultimi anni, ha visto il suo volume di vendita diminuire drasticamente. Riuscirà questo flagship a far tornare in auge l’azienda cinese in Europa? Scopriamo insieme le caratteristiche tecniche: spoiler, è mostruoso. Da una parte il ban di Trump, che ha tagliato le ...

Advertising

ilariacapua : Molto felice perche fra qualche settimana sarò in #Italia (finalmente!) per presentare questo distillato di ragiona… - LiveNationIT : #LoveOnTour di @Harry_Styles arriva finalmente in Italia nel 2022! Gli show già sold out sono posticipati al prossi… - team_world : Harry Styles in concerto in Italia nel 2022 ???? finalmente possiamo cerchiare sul calendario le date del #LoveOnTour… - Lucia20352560 : RT @rosikone: Hanno finalmente aggiornato con i dati al 10 Gennaio il famoso Report ISS con le caratteristiche dei pazienti deceduti: - 138… - rep_napoli : Paestum, Tiziana D'Angelo è tra i più giovani direttori autonomi: 'Finalmente in Italia ma non mi sono mai sentita… -