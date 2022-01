Covid: Agenas, in Puglia cala pressione su ospedali (Di giovedì 27 gennaio 2022) Dopo quasi un mese di crescita costante a causa della pandemia, cala la pressione sugli ospedali pugliesi. Lo rileva il monitoraggio Agenas. Sia nelle terapie intensive che nei reparti di Medicina, il ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 27 gennaio 2022) Dopo quasi un mese di crescita costante a causa della pandemia,lasuglipugliesi. Lo rileva il monitoraggio. Sia nelle terapie intensive che nei reparti di Medicina, il ...

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 167.206 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore (ieri 186.740). Le vittime sono 427 (ieri 468). Il ta… - MediasetTgcom24 : Milano, al Galeazzi slittano gli interventi non urgenti senza Super Green pass #Covid - SkyTG24 : #Covid19, Agenas: occupazione intensive al 17%, in calo in 9 Regioni - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Covid, Agenas: il tasso di occupazione delle terapie intensive cala al 17% #agenas - Radio1Rai : ?? #Covid Agenas: occupazione intensive al 17%, cala in 9 regioni. Reparti occupati restano a 31%, giù in 6 regioni.… -