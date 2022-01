Carenza di sangue negli ospedali di Salerno e provincia (Di giovedì 27 gennaio 2022) C’è Carenza di sangue negli ospedali della provincia di Salerno, non solo nelle strutture periferiche che dispongono dell’emoteca, ma nella stessa Azienda ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona della città capoluogo. Questa condizione, diventata ancor più grave nelle ultime settimane, sta determinando notevoli ritardi a volte con la cancellazione e il rinvio di interventi chirurgici programmati. L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Salerno lancia un appello prima di tutto alla popolazione e alla sensibilità dei singoli individui, poi ai medici di famiglia, perché si facciano portatori della richiesta di aiuto presso i loro pazienti. “Donare il sangue – ha ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 27 gennaio 2022) C’èdidelladi, non solo nelle strutture periferiche che dispongono dell’emoteca, ma nella stessa Aziendaera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona della città capoluogo. Questa condizione, diventata ancor più grave nelle ultime settimane, sta determinando notevoli ritardi a volte con la cancellazione e il rinvio di interventi chirurgici programmati. L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri delladilancia un appello prima di tutto alla popolazione e alla sensibilità dei singoli individui, poi ai medici di famiglia, perché si facciano portatori della richiesta di aiuto presso i loro pazienti. “Donare il– ha ...

