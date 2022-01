Yacht Force Blue | Briatore non frodò il fisco | assolto

Advertising

dmdarpizio : RT @ErmesAntonucci: Flavio Briatore assolto da accusa di frode fiscale per la vicenda dello yacht Force Blue dopo 12 anni e 6 processi. Già… - giudefilippi : RT @ErmesAntonucci: Flavio Briatore assolto da accusa di frode fiscale per la vicenda dello yacht Force Blue dopo 12 anni e 6 processi. Già… - maurizio_crippa : RT @ErmesAntonucci: Flavio Briatore assolto da accusa di frode fiscale per la vicenda dello yacht Force Blue dopo 12 anni e 6 processi. Già… - ErmesAntonucci : Flavio Briatore assolto da accusa di frode fiscale per la vicenda dello yacht Force Blue dopo 12 anni e 6 processi.… - romperis : Mo' lo stato (noi) gli pagherà pure i danni. Complimenti! -

Ultime Notizie dalla rete : Yacht Force

Flavio Briatore è stato assolto dalla corte d'appello di Genova, assieme ad altre tre persone, in quanto 'il fatto non costituisce reato' nel processo sulla vicenda delloBlue. L'imprenditore, ricordiamo, era a processo per via di una supposta evasione fiscale di oltre 3 milioni sull'Iva e per l'attività di charter. A ricostruire la vicenda nel dettaglio è ......tre persone 'perchè il fatto non costituisce reato' nel processo per la vicenda dello yatch... Il maxiera stato sequestrato nel 2010, in acque spezzine mentre il manager era a bordo con ...Genova, 26 gennaio 2022 - Flavio Briatore è stato assolto dall'accusa di frode fiscale nell'ambito del processo sullo yacht Force Blue. Dopo la sentenza (ter) della corte d'appello di Genova l'imprend ...Genova, 26 gennaio 2022 - La corte d'appello di Genova ha assolto Flavio Briatore e altre tre persone «perché il fatto non costituisce reato» nel processo sulla vicenda dello yacht Force Blue. Briator ...