Taz | “La WWE non avrebbe dovuto licenziare i 2Point0”

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Taz è stato recentemente ospite del programma The Show, gestito dai suoi colleghi della AEW Daniel Garcia, Jeff Parker e Matt Lee. Taz ha parlato di wrestling, del suo team e di come gli ex Ever Rise nonro meritato il licenziamento dalla WWE. Taz ha anche specificato come l’attuale rivale del team, Chris Jericho, non l’abbia mai battuto sul ring. I commenti di Taz “Voi ragazzi non meritavate il licenziamento”, ha detto Taz. “Siete fantastici, dovreste essere campioni mondiali di coppia. Ok? Garcia, tu avevi Sammy Guevara alle corde. Speravo davvero che vincessi quel match, ma va bene così, credo che tu l’abbia battuto in quanto a tecnica. Ora lui se ne sta in Brasile a fare surf e a girare con la sua ragazza… Jericho, è lui il problema. E sapete una cosa? Chris non mi ha mai battuto. Mai!”

