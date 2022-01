**Scuola: Marotta (presidi), 'i protocolli del governo hanno fallito, ora semplificare le regole'** (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma, 26 gen (Adnkronos) - "L'Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici intende ancora una volta rappresentare al governo e all'opinione pubblica l'accresciuto carico di lavoro a cui sono sottoposti da due settimane i dirigenti scolastici e i loro collaboratori nell'applicazione dei protocolli di sicurezza introdotti dopo le festività natalizie". Lo afferma in una nota Paolino Marotta, presidente dell'Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici (Andis). "Intere giornate spese a fare tracciamenti, provare ad interloquire con le aziende sanitarie, gestire le comunicazioni con le famiglie, attivare la didattica digitale integrata o a distanza, verificare le certificazioni del personale, organizzare attività in presenza per gli alunni con disabilità o con Bisogni Educativi Speciali, far fronte al contenzioso attivato dal personale no ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma, 26 gen (Adnkronos) - "L'Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici intende ancora una volta rappresentare ale all'opinione pubblica l'accresciuto carico di lavoro a cui sono sottoposti da due settimane i dirigenti scolastici e i loro collaboratori nell'applicazione deidi sicurezza introdotti dopo le festività natalizie". Lo afferma in una nota Paolino, presidente dell'Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici (Andis). "Intere giornate spese a fare tracciamenti, provare ad interloquire con le aziende sanitarie, gestire le comunicazioni con le famiglie, attivare la didattica digitale integrata o a distanza, verificare le certificazioni del personale, organizzare attività in presenza per gli alunni con disabilità o con Bisogni Educativi Speciali, far fronte al contenzioso attivato dal personale no ...

