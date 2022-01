Quando torna in campo Jannik Sinner? Il calendario ed i prossimi tornei dell’azzurro (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Ora che la parentesi australiana, per Jannik Sinner, è terminata con l’uscita di scena ai quarti di finale degli Australian Opem, restano da comprendere le nuove mete che raggiungerà per proseguire la propria stagione tennistica. Prima di andare negli Stati Uniti per l’accoppiata Indian Wells-Miami, infatti, ci sono diversi tornei nei quali accumulare, molto più dei punti, l’esperienza. In particolare, la sua programmazione prevede il ritorno all’ATP 500 di Rotterdam (7-14 febbraio), torneo nel quale, nel 2020, diede fuoco alle polveri battendo per la prima volta un top ten, il belga David Goffin, al secondo turno prima di cedere allo spagnolo Pablo Carreno Busta dopo una durissima battaglia nei quarti. Lo scorso anno non ha disputato l’evento olandese che, e questa è una notizia dell’ultima ora, potrà far entrare 1250 persone per ... Leggi su oasport (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Ora che la parentesi australiana, per, è terminata con l’uscita di scena ai quarti di finale degli Australian Opem, restano da comprendere le nuove mete che raggiungerà per proseguire la propria stagione tennistica. Prima di andare negli Stati Uniti per l’accoppiata Indian Wells-Miami, infatti, ci sono diversinei quali accumulare, molto più dei punti, l’esperienza. In particolare, la sua programmazione prevede il ritorno all’ATP 500 di Rotterdam (7-14 febbraio), torneo nel quale, nel 2020, diede fuoco alle polveri battendo per la prima volta un top ten, il belga David Goffin, al secondo turno prima di cedere allo spagnolo Pablo Carreno Busta dopo una durissima battaglia nei quarti. Lo scorso anno non ha disputato l’evento olandese che, e questa è una notizia dell’ultima ora, potrà far entrare 1250 persone per ...

Advertising

OA_Sport : La programmazione per il prossimo futuro di Jannik Sinner dopo Melbourne - rospobufo : @stebellentani Stefano quando si torna allo stadio? - imepicbrozo77 : RT @fcin1908it: Gosens potrà essere impiegato in Champions. Ecco quando torna. Sì all’Inter perché… - infoitsport : Gosens potrà essere impiegato in Champions. Ecco quando torna. Sì all’Inter perché… - Jo42029798 : RT @mcuheartx: insulti razzisti a vlahovic perché va via facendo guadagnare alla loro società 70M ma noi bilanisti dovremmo stringere la ma… -