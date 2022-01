PSG, Messi e Neymar spiazzati: la richiesta in diretta dal compagno di squadra (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il Psg ha tante stelle nella propria rosa e nel club francese un calciatore sembrerebbe pronto per una curiosa richiesta ai compagni. Nel corso della sessione estiva il PSG dello sceicco Al Khelaifi ha realizzato un calciomercato straordinario. I francesi hanno acquistato diverse stelle, dal portiere Gianluigi Donnarumma fino a Lionel Messi e non solo. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il Psg ha tante stelle nella propria rosa e nel club francese un calciatore sembrerebbe pronto per una curiosaai compagni. Nel corso della sessione estiva il PSG dello sceicco Al Khelaifi ha realizzato un calciomercato straordinario. I francesi hanno acquistato diverse stelle, dal portiere Gianluigi Donnarumma fino a Lionele non solo. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

RoyNemer : Lionel Messi on the bench for PSG. Angel Di Maria, Leandro Paredes and Mauro Icardi all start. - serieAnews_com : #Hakimi stupisce sui calci piazzati in #CoppadAfrica: il marocchino 'sfida' #Messi e #Neymar al #PSG - Rogelio83353370 : RT @Explicit_TL: Bienvenido Messi al PSG. ?? - kevindesigner11 : @GuMaxHD @HDWolvie @tutiofifa Yo quiero Mbappe, Messi, Gigi, Marquinhos y Hakimi xD Son pal Full PSG - ildonshow : @Vin_Spinola @martinocozzi @AmalaTV_ Per carità, avere soldi non è garanzia di vittoria. Ma avere i soldi del Psg t… -