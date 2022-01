Meteo mercoledì | super anticiclone sull’Italia | ma con alcune insidie

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) PrevisioniItalia SITUAZIONE. L’impulso freddo balcanico che a inizio settimana ha portato nevicate a quote molto basse al Sud, localmente anche in pianura, si sta già esaurendo e al suo posto torna a rinforzare l’immancabileche ci tiene compagnia fin da dicembre, salvo brevi pause. Posizionato con i suoi massimi sull’Atlantico e sull’Europa centro-occidentale sta nuovamente guadagnando terreno verso est, inglobando l’Italia intera e dando luogo ad un periodo di stabilità per tutti. Il risvolto della medaglia è rappresentato però dalle nebbie e dalle foschie che avvolgono la Val Padana, mentre su Liguria e Toscana già questa sera si noterà un incremento della nuvolosità per l’arrivo di correnti umide dal mare verso le costeMERCOLEDI’ 26 GENNAIO. Cieli spesso grigi su Val Padana, Liguria, Toscana, Umbria, ...