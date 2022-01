Francesco Rocca | un italiano ai vertici delle attività internazionali di sostegno e solidarietà

Leggi su formiche

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Le persone meno conosciute e ancor meno citate dai mass-media rendono onore e servizio al nostro Paese e al mondo, piuttosto che volti noti per motivi “ambientali” e per volontà dei partiti. Questi ultimi personaggi spesso non hanno competenze o addirittura qualifiche per il loro ruolo, riducendosi e meri yesmen utili ad interessi localizzati e non generali. Oggi vi voglio parlare di una persona che rende onore all’Italia, per cui i suoi nome e volto non sono familiari, come accade nel più di queste occasioni in cui l’aporia la fa da padrone.è attualmente il presidente della Federazione InternazionaleSocietà di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e presidente nazionale della Croce Rossa Italiana. L’di volontariato è stata sempre fondamentale nella sua vita, fin da studente universitario alla ...