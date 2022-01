Francesca Michielin: tra Sanremo e nuovi progetti (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Dirigerà l’orchestra di Emma Marrone Momento ricco di opportunità per Francesca Michielin. La cantante, nota per la sua vena creativa, non si ferma mai. Intanto salirà anche sul palco dell’Ariston per la nuova edizione del Festiva. A differenza dello scorso anno non sarà in gara. Dirigerà l’orchestra dell’amica Emma Marrone e con lei si esibirà nella serata duetti con “Baby One Morte Time”. Non solo nelle ultime ore ha annunciato anche l’uscita del suo primo libro “Il cuore è un organo”, edito da Mondadori e in uscita il 15 marzo. “Scrivere per me è un’esigenza – ha detto – lo faccio da quando sono una bambina perché mi aiuta ad evadere, mi fa mettere in ordine i pensieri, è quasi terapeutico”. E poi: “La forma del romanzo è intensa e complicata. Il romanzo è un battesimo del fuoco per chi ama scrivere. Per anni mi era stato detto “perché non scrivi un ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Dirigerà l’orchestra di Emma Marrone Momento ricco di opportunità per. La cantante, nota per la sua vena creativa, non si ferma mai. Intanto salirà anche sul palco dell’Ariston per la nuova edizione del Festiva. A differenza dello scorso anno non sarà in gara. Dirigerà l’orchestra dell’amica Emma Marrone e con lei si esibirà nella serata duetti con “Baby One Morte Time”. Non solo nelle ultime ore ha annunciato anche l’uscita del suo primo libro “Il cuore è un organo”, edito da Mondadori e in uscita il 15 marzo. “Scrivere per me è un’esigenza – ha detto – lo faccio da quando sono una bambina perché mi aiuta ad evadere, mi fa mettere in ordine i pensieri, è quasi terapeutico”. E poi: “La forma del romanzo è intensa e complicata. Il romanzo è un battesimo del fuoco per chi ama scrivere. Per anni mi era stato detto “perché non scrivi un ...

