Covid | Galli | “Virus endemico non sempre è più buono”

(Adnkronos) – "Qualcuno auspica che Sars-CoV-2 diventi endemico, pensando che così diventi non pericoloso, che 'rabbonisca'. Come nella storia vaiolo e polio insegnano, non succede sempre così. E chi è felice di vivere dove sono endemiche la malaria, la dengue o la tripanosomiasi africana?". E' la riflessione affidata a Twitter da Massimo Galli, già direttore del reparto di Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, in questa fase dell'epidemia di Covid-19, da più parti definita come l'inizio della fine della pandemia.

