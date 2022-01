Bayern Monaco, miocardite post Covid per Davies. Il cardiologo: “Riposo per tre mesi” (Di giovedì 27 gennaio 2022) La situazione legata ad Alphonso Davies, giovane terzino canadese del Bayern Monaco, è molto seria, dopo la miocardite che gli è stata riscontrata in seguito all’infezione da Covid. Riguardo il recupero e il rientro in campo, infatti, com’è ovvio, c’è molta cautela, ma allo stesso tempo incertezza. A ipotizzare un periodo per il ritorno in campo è il cardiologo tedesco Florian Straube, che alla Dpa ha spiegato: “In caso di miocardite successiva all’infezione da coronavirus, il consiglio è quello di riposare per almeno tre mesi“. Il dottore ha poi spiegato che la miocardite può anche svilupparsi in seguito al vaccino, ma è più frequente, pur rimanendo un evento raro, che la condizione si manifesti dopo aver contratto il virus. ... Leggi su sportface (Di giovedì 27 gennaio 2022) La situazione legata ad Alphonso, giovane terzino canadese del, è molto seria, dopo lache gli è stata riscontrata in seguito all’infezione da. Riguardo il recupero e il rientro in campo, infatti, com’è ovvio, c’è molta cautela, ma allo stesso tempo incertezza. A ipotizzare un periodo per il ritorno in campo è iltedesco Florian Straube, che alla Dpa ha spiegato: “In caso disuccessiva all’infezione da coronavirus, il consiglio è quello di riposare per almeno tre“. Il dottore ha poi spiegato che lapuò anche svilupparsi in seguito al vaccino, ma è più frequente, pur rimanendo un evento raro, che la condizione si manifesti dopo aver contratto il virus. ...

