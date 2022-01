Aurora Ramazzotti | retroscena sulla separazione della madre | “Non ne poteva più di vederla soffrire”

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) A sostenere Michelle Hunziker in questo periodo difficilesua vita è, la figlia avuta dal precedente matrimonio con Eros. Come annunciato ufficialmente negli ultimi giorni, è arrivato al capolinea il matrimonio tra la conduttrice e Tomaso Trussardi. Una notizia che ha confermato le vocicrisi che la coppia si ritrovata L'articolo

... qualcuno ha parlato di un riavvicinamento tra la conduttrice Mediaset e il suo primo marito, Eros. I due sono rimasti sempre in contatto per il bene della figlia, che oggi ha 25 ...Ancheha commentato velatamente la situazione, con il settimanale Chi, dicendo: 'Non ne potevo più di vedere mamma soffrire. È stata la scelta giusta'A sostenere Michelle Hunziker in questo periodo difficile della sua vita è Aurora Ramazzotti, la figlia avuta dal precedente matrimonio con Eros ...Il noto cantante Eros Ramazzotti ha fatto chiarezza sulle voci del ritorno di fiamma con la ex Michelle Hunziker. "Ci sarò sempre".