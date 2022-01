Agenzia Viaggi Cantona: 2700 euro per partita, panino e banalità varie nelle curve più calde del mondo. Ovvero calcio di plastica per ricchi annoiati (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il sito definisce l’esperienza in molti modi diversi. Unica, immersiva, autentica, reale, appassionata. Per trovare il termine più interessante, però, bisogna scendere di qualche riga. In un riquadro nero si legge: “Once in a lifetime trips“. Ossia Viaggi che capitano una sola volta nella vita. Sembra un’esagerazione, invece è vero. Perché a offrire il servizio è la Looking FC, la nuova Agenzia di Viaggi fondata da sua maestà Eric Cantona, ex re di Old Trafford e attualmente tante cose e tutte insieme. La sua ultima idea è piuttosto semplice: trasformare i tifosi in clienti. E poi offrire loro un’escursione di quattro giorni all’inseguimento delle orme che il pallone lascia nelle città più importanti del mondo. Arte, architettura, street culture, tifo, tattica, stadi, cibo e vini ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il sito definisce l’esperienza in molti modi diversi. Unica, immersiva, autentica, reale, appassionata. Per trovare il termine più interessante, però, bisogna scendere di qualche riga. In un riquadro nero si legge: “Once in a lifetime trips“. Ossiache capitano una sola volta nella vita. Sembra un’esagerazione, invece è vero. Perché a offrire il servizio è la Looking FC, la nuovadifondata da sua maestà Eric, ex re di Old Trafford e attualmente tante cose e tutte insieme. La sua ultima idea è piuttosto semplice: trasformare i tifosi in clienti. E poi offrire loro un’escursione di quattro giorni all’inseguimento delle orme che il pallone lasciacittà più importanti del. Arte, architettura, street culture, tifo, tattica, stadi, cibo e vini ...

