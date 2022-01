Soleil svela cosa ha scritto nella lettera per Alex Belli (Di martedì 25 gennaio 2022) Alfonso Signorini ieri sera ha rivelato che Soleil Sorge ha scritto una lettera per Alex Belli e che l’ha consegnata a Giacomo Urtis, che ha fatto da postino. Il conduttore ha chiesto alla gieffina cosa ci fosse scritto in questa missiva, ma lei in puntata ha tergiversato. “Gli ho scritto tutta una serie di cose che abbiamo già detto fondamentalmente. Adesso io tutte le parole non me le ricordo nemmeno. Il succo era quello che ho detto ad Alex più volte. Ho sentito a necessità di scrivergli anche per chiarire la situazione con sua moglie. Qui tutti quanti commentano e giudicano il rapporto tra me e Alex. Chi può farlo più di tutti siamo noi in realtà. Per questo ho voluto dirgli altre cose”. La consegna della ... Leggi su biccy (Di martedì 25 gennaio 2022) Alfonso Signorini ieri sera ha rivelato cheSorge haunapere che l’ha consegnata a Giacomo Urtis, che ha fatto da postino. Il conduttore ha chiesto alla gieffinaci fossein questa missiva, ma lei in puntata ha tergiversato. “Gli hotutta una serie di cose che abbiamo già detto fondamentalmente. Adesso io tutte le parole non me le ricordo nemmeno. Il succo era quello che ho detto adpiù volte. Ho sentito a necessità di scrivergli anche per chiarire la situazione con sua moglie. Qui tutti quanti commentano e giudicano il rapporto tra me e. Chi può farlo più di tutti siamo noi in realtà. Per questo ho voluto dirgli altre cose”. La consegna della ...

