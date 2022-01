Quirinale, Salvini: "Salvini,spero chiudere in settimana, poi governo corre, corre e produce" (Di martedì 25 gennaio 2022) "Sono contento, mi sembra un clima positivo. Lavoro perche' la politica dia una prova di maturita'. Non mi sembra ragionevole che arrivino dei no preventivi dal centrosinistra su nomi che ancora ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 25 gennaio 2022) "Sono contento, mi sembra un clima positivo. Lavoro perche' la politica dia una prova di maturita'. Non mi sembra ragionevole che arrivino dei no preventivi dal centrosinistra su nomi che ancora ...

Advertising

petergomezblog : Quirinale, Draghi fa campagna elettorale per se stesso: vede Salvini, poi sente Letta e Conte. E le “consultazioni”… - sebmes : Frattini va al Quirinale, Conte torna a Palazzo Chigi e Salvini si riprende il Viminale. Se il patto è questo, c’è… - lorepregliasco : Fonti 5 Stelle parlano di 'totale sintonia' tra Conte e Salvini. Sta prendendo forma una soluzione? #Quirinale - infoitinterno : Quirinale, Salvini: 'Assolutamente fiducioso e soddisfatto' - infoitinterno : Quirinale, Salvini: 'Basta no, io lavoro per il sì .Non si può andare avanti se è tutto un no no no' -