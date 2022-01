Mogol avverte | Attendi alla deriva social nella scelta dei brani Poi stronca le cover straniere

(Di martedì 25 gennaio 2022) Non ha peli sulla lingua Giulio Rapetti in artequando si tratta di criticare alcune novità dell'imminente festival di Sanremo tra le quali anche ladi dar spazio per la prima volta a ...

Il rischio che si corre 'Un tempo le canzoni del festival di Sanremo le cantavano tutti insieme, facevano parte della cultura popolare del paese - aggiunge- Il rischio oggi è che i brani siano rivolti a un pubblico ...In una intervista rilasciata all'Adnkronos, presidente della Siae, Giulio Rapetti meglio conosciuto con lo pseudonimo Mogol, ha avvertito il festival di Sanremo di evitare una deriva esclusivamente radiofonica e ricorrere popolarità social come criterio di scelta dei cantanti in gara.