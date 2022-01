LOL 2, nel cast ci sarà anche Lillo Petrolo: ecco che ruolo ricoprirà il comico (Di martedì 25 gennaio 2022) A partire dal 24 febbraio 2022 saranno disponibili su Amazon Prime Video i primi quattro episodi della seconda stagione di LOL – Chi ride è fuori. Gli ultimi tre episodi, invece, verranno trasmessi in un secondo momento, ovvero, il 3 marzo. In queste ore, però, i vertici della piattaforma e il conduttore del format, Fedez, stanno divulgando delle informazioni in merito al cast e alle dinamiche di gioco. Nello specifico, in queste ore è sopraggiunta una notizia molto apprezzata dai fan. Il comico Lillo Petrolo, infatti, farà parte del cast, ma ecco in che vesti. Che ruolo avrà Lillo in LOL 2 Tra i protagonisti maggiormente discussi della prima edizione di LOL – Chi ride è fuori c’è stato soprattutto Lillo, del duo ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 25 gennaio 2022) A partire dal 24 febbraio 2022 saranno disponibili su Amazon Prime Video i primi quattro episodi della seconda stagione di LOL – Chi ride è fuori. Gli ultimi tre episodi, invece, verranno trasmessi in un secondo momento, ovvero, il 3 marzo. In queste ore, però, i vertici della piattaforma e il conduttore del format, Fedez, stanno divulgando delle informazioni in merito ale alle dinamiche di gioco. Nello specifico, in queste ore è sopraggiunta una notizia molto apprezzata dai fan. Il, infatti, farà parte del, main che vesti. Cheavràin LOL 2 Tra i protagonisti maggiormente discussi della prima edizione di LOL – Chi ride è fuori c’è stato soprattutto, del duo ...

