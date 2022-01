Le Regioni: «Covid e scuole, le regole devono cambiare A casa solo i sintomatici» (Di mercoledì 26 gennaio 2022) I presidenti delle Regioni hanno chiesto al governo di abolire il sistema delle fasce. Il governatore del Lazio Zingaretti: «Tuteliamo i ragazzi e le loro famiglie». Chiesto anche di eliminare dal bollettino dei ricoveri chi entra in ospedale per altre patologie Leggi su corriere (Di mercoledì 26 gennaio 2022) I presidenti dellehanno chiesto al governo di abolire il sistema delle fasce. Il governatore del Lazio Zingaretti: «Tuteliamo i ragazzi e le loro famiglie». Chiesto anche di eliminare dal bollettino dei ricoveri chi entra in ospedale per altre patologie

Advertising

stebellentani : Posizione unamime delle Regioni: superare l’emergenza e normalizzare. Basta colori, niente quarantene ma solo sorve… - Agenzia_Ansa : Dei 468 decessi registrati nelle ultime 24 nel bollettino Covid del ministero della Salute, 186 sono avvenuti nei g… - Agenzia_Ansa : Cresce in 12 Regioni la percentuale di occupazione nei reparti. A livello nazionale la quota resta stabile al 30%… - nicolettagiust1 : RT @davcarretta: L’Ue ha adottato una nuova Raccomandazione sulle restrizioni ai viaggi: 1) libertà si viaggiare senza test per le person… - davcarretta : L’Ue ha adottato una nuova Raccomandazione sulle restrizioni ai viaggi: 1) libertà si viaggiare senza test per le… -