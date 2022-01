La gaffe di Biden (che non si accorge del microfono acceso): “Stupido figlio di put…” – VIDEO (Di martedì 25 gennaio 2022) Washington – “Che Stupido figlio di put….”. Joe Biden non si accorge che il microfono è acceso e insulta un giornalista di Fox News. Alla Casa Bianca, il giornalista Peter Doocy pone al presidente degli Stati Uniti una domanda sull’inflazione e sulla possibilità che il tema diventi centrale in vista delle elezioni di midterm. Biden non gradisce – si fa per dire – la domanda e si lascia andare ad un apprezzamento che viene pienamente catturato dal microfono acceso. “… Che Stupido figlio di putt…”, dice il presidente. (fonte Adnkronos) WATCH: Joe Biden calls a reporter asking about inflation a “stupid son of a bitch.” pic.twitter.com/1QiJzZs6HY — RNC Research ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 25 gennaio 2022) Washington – “Chedi.”. Joenon siche ile insulta un giornalista di Fox News. Alla Casa Bianca, il giornalista Peter Doocy pone al presidente degli Stati Uniti una domanda sull’inflazione e sulla possibilità che il tema diventi centrale in vista delle elezioni di midterm.non gradisce – si fa per dire – la domanda e si lascia andare ad un apprezzamento che viene pienamente catturato dal. “… Chedi putt…”, dice il presidente. (fonte Adnkronos) WATCH: Joecalls a reporter asking about inflation a “stupid son of a bitch.” pic.twitter.com/1QiJzZs6HY — RNC Research ...

